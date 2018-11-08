В МЧС рассказали о причинах затора на трассе в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-08T14:58:49+03:00

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На оживленной трассе в Белорецком районе Башкирии сегодня возникла пробка. Водители сообщили в МЧС, что на 119 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк поток транспорта едва движется.

Оказалось, что дорожники посыпали этот участок смесью песка и соли. На время работ движение большегрузов закрыли, а для легковых авто организовали реверсивное движение. Это и стало причиной затора.

Разбираться с пробкой пришлось оперативникам Белорецкого пожарно-спасательного гарнизона.

- По состоянию на 13.35 по данным дежурного АО «Башкиравтодор» затруднения движения нет, движение обеспечено в оба направления, - заявили в МЧС по Башкирии.