2018-11-08T14:58:49+03:00
Общество

В МЧС рассказали о причинах затора на трассе в Башкирии

Всему виной - дорожные работы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Сейчас пробка уже рассосаласьСейчас пробка уже рассосаласьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На оживленной трассе в Белорецком районе Башкирии сегодня возникла пробка. Водители сообщили в МЧС, что на 119 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк поток транспорта едва движется.

Оказалось, что дорожники посыпали этот участок смесью песка и соли. На время работ движение большегрузов закрыли, а для легковых авто организовали реверсивное движение. Это и стало причиной затора.

Разбираться с пробкой пришлось оперативникам Белорецкого пожарно-спасательного гарнизона.

- По состоянию на 13.35 по данным дежурного АО «Башкиравтодор» затруднения движения нет, движение обеспечено в оба направления, - заявили в МЧС по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24