Проезд в автобусах «Башавтотранса» теперь можно оплачивать банковской картой

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-08T12:51:53+03:00

Безналичный расчет действует в Уфе и на пригородных маршрутах

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В автобусах «Башавтотранса» заработал безналичный расчет. Теперь билет можно оплатить с помощью банковской карты или смартфона, если к нему привязана карта.

Как пишет «Башинформ», рассчитаться без наличности можно на всех маршрутах в Уфе, а также на пригородных маршрутах.

При этом стоимость проезда не меняется, по карте билет все еще стоит 25 рублей, скидки сохраняются лишь для владельцев транспортных карт, которые платят по 20 рублей за поездку.