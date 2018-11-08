Житель Башкирии, лишивший пожилого мужчину жилья, отправится за решетку

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-08T13:29:41+03:00

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Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор 31-летнему мужчине, осужденному за мошенничество.

Он оставил без квартиры одинокого местного жителя. Тот часто выпивал и задолжал за коммунальные услуги, а злоумышленник воспользовался этим. Он стал носить мужчине деньги и продукты, заботился о нем, а после предложил разменять квартиру на комнату с доплатой. Деньги тот присвоил, а свою жертву поселил в приобретённую на свое имя комнату. Вскоре обманутый мужчина умер. Нанесенный ему ущерб оценили в 1,2 млн рублей.

Суд города Октябрьский приговорил мошенника к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал с него более миллиона рублей, однако тот попытался доказать свою невиновность в Верховном суде.

- Почерковедческая экспертиза показала, что записи и подписи в выданной потерпевшим доверенности были выполнены под воздействием сбивающих факторов, в числе которых могли быть алкогольное опьянение или болезнь, - заключили в ВС Башкирии.

В итоге приговор мужчине оставили прежним – четыре с половиной года колонии.