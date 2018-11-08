2018-11-08T12:13:08+03:00
Общество

Глава Башкирии Радий Хабиров: Уфа невероятно грязный город

Состояние улиц и дворов возмутило главу региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Внешний вид башкирской столицы произвел не лучшее впечатление на действующего главу региона Радия Хабирова. Об этом он напрямую заявил представителям администрации Уфы и Уфимского района.

Как сообщает «Вся Уфа», Хабирова неприятно удивило количество грязи в городе.

- Ехал сегодня на совещание по проспекту Октября, вдоль дорог грязь толщиной не менее 10 сантиметров. Даже не поверил своим глазам, - заявил руководитель республики.

Одна из причин появления грязи, по его словам, неправильные градостроительные решения, из-за которых земля на газонах оказывается выше бордюров и стекает на асфальт после дождя.

«Уфа невероятно грязный город», - констатировал он, призвав коммунальщиков заняться внешним видом столицы.

Дворы тоже шокировали главу региона. Ситуацию с парковками, детскими площадками и освещением в них Хабиров назвал ужасной.

- Я даже не говорю, что видеонаблюдение. Там же просто ямы на дорогах. И это тот мир, в котором мы живем, - возмутился врио главы.

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