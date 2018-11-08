Куда сходить в Уфе 8 ноября
НА КОНЦЕРТ
В концертном зале "Колизео" (ул. 50-летия Октября, 19) сегодня празднует свой пятнадцатилетний юбилей группа Noize MC. В программе все самые известные хиты прошлых лет и совершенно новые композиции, а также специальный праздничный перформанс. (16+)
Начало в 20.00
Цена билетов: 1000 - 2000 руб.
В СК "Уфа-Арена" (ул. Ленина, 114) группа " Руки Вверх!" ждет башкирских поклонников на очередной большой сольный концерт. (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 1200 - 4000 руб.
В ТЕАТР
В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) сегодня покажут два спектакля : на основной сцене - лирическую историю по пьесе Александра Володина "Фабричная девчонка" (16+), а на камерной - истрию одной любви "Охота на акул" (16+).
Начало спектаклей в 19.00
Цена билетов: 200 - 500 руб.
Башкирский театр драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) приглашает посмотреть спектакль " Руди - Never Off " о жизни самого знаменитого танцовщика XX столетия - Рудольфа Нуреева. (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 200 - 400 руб.
"Мастерская театральных миниатюр имени меня" (Актовый зал третьего корпуса УГАТУ, ул. Карла Маркса, 12) покажет комедию "Стертые поцелуи " по мотивам пьесы французского писателя Робера Ламуре "Парижанка". (16+)
Начало в 19.00
Вход свободный - зрители могут заплатить столько, сколько захотят сами.