Куда сходить в Уфе 8 ноября

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-08T11:18:17+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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НА КОНЦЕРТ

В концертном зале "Колизео" (ул. 50-летия Октября, 19) сегодня празднует свой пятнадцатилетний юбилей группа Noize MC. В программе все самые известные хиты прошлых лет и совершенно новые композиции, а также специальный праздничный перформанс. (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 1000 - 2000 руб.

В СК "Уфа-Арена" (ул. Ленина, 114) группа " Руки Вверх!" ждет башкирских поклонников на очередной большой сольный концерт. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1200 - 4000 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) сегодня покажут два спектакля : на основной сцене - лирическую историю по пьесе Александра Володина "Фабричная девчонка" (16+), а на камерной - истрию одной любви "Охота на акул" (16+).

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 200 - 500 руб.

Башкирский театр драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) приглашает посмотреть спектакль " Руди - Never Off " о жизни самого знаменитого танцовщика XX столетия - Рудольфа Нуреева. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200 - 400 руб.

"Мастерская театральных миниатюр имени меня" (Актовый зал третьего корпуса УГАТУ, ул. Карла Маркса, 12) покажет комедию "Стертые поцелуи " по мотивам пьесы французского писателя Робера Ламуре "Парижанка". (16+)

Начало в 19.00

Вход свободный - зрители могут заплатить столько, сколько захотят сами.