В Башкирии пропал без вести 43-летний Александр Кириченко

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-08T11:31:22+03:00

Его ищут с 3 ноября

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Уже пять дней родные и близкие 43-летнего Александра Кириченко не получают от него вестей. Житель Октябрьского числится пропавшим с 3 ноября. К поискам мужчины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы разыскиваемого: рост 165 сантиметров, полное телосложение, серые глаза, лысый.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, синее спортивное трико, бордовую олимпийку и синие кроссовки Reebok.

Если вы увидите мужчину, похожего на Александра, сообщите об этом добровольцам 8 800 700-54-52 или 112.