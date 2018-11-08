Житель Башкирии признался в убийстве брата спустя 13 лет

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-08T18:38:50+03:00

Все это время ему не давали покоя муки совести

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Не вынес угрызений совести – так заявил полиции 50-летний житель Мелеузовского района, спустя 13 лет признавшийся в убийстве брата.

Преступление было совершено еще в 2005 году. Мужчины тогда поссорились. По словам обвиняемого, брат был пьян и ударил мать. В ответ разъяренный мужчина схватил трубу и огрел брата по голове. Удар оказался смертельным. Труп родственника он сначала закопал тут же – в огороде, а спустя два года перезахоронил в скотомогильнике.

Совершенное преступление тяжким грузом легко на совесть мужчины и недавно он добровольно сдался полиции, указав, где зарыл тело.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что на душегуба завели дело за убийство. Обвинительное заключение уже утверждено, а материалы переданы в районный суд.