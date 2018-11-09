Житель Башкирии похитил деньги у родной матери и сбежал
Вчера ночью, 8 ноября, на пульт росгвардейцев в Салавате поступил вызов. Жительница дома по проспекту Нефтяников сообщила, что ее ограбили.
Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны женщина объяснила, что преступник – ее собственный сын. Мужчина не работал и остро нуждался в деньгах. Добыть их он решил силой – отобрал у матери сумку, достал оттуда около 1300 рублей и сбежал.
Правоохранители получили словесное описание злоумышленника и вскоре отыскали его неподалеку. 37-летний задержанный, как оказалось, уже имел проблемы с законом из-за своего отношения к близким. Его судили по статье 157 УК РФ - неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.