Житель Башкирии похитил деньги у родной матери и сбежал

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-09T07:31:54+03:00

Женщине ничего не оставалось, кроме как вызвать вневедомственную охрану

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Вчера ночью, 8 ноября, на пульт росгвардейцев в Салавате поступил вызов. Жительница дома по проспекту Нефтяников сообщила, что ее ограбили.

Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны женщина объяснила, что преступник – ее собственный сын. Мужчина не работал и остро нуждался в деньгах. Добыть их он решил силой – отобрал у матери сумку, достал оттуда около 1300 рублей и сбежал.

Правоохранители получили словесное описание злоумышленника и вскоре отыскали его неподалеку. 37-летний задержанный, как оказалось, уже имел проблемы с законом из-за своего отношения к близким. Его судили по статье 157 УК РФ - неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.