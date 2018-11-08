Апелляцию третьего подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Эдуарда Матвеева также отклонили

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-08T09:41:58+03:00

В зал заседаний журналистам и посторонним людям входить запрещено. Апелляционную жалобу отклонили и у его коллег. Фото: Рустем АХУНОВ

Все подозреваемые останутся под стражей

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8 ноября в Верховном суде Башкирии отклонили апелляционную жалобу экс-полковника полиции Эдуарда Матвеева, который подозревается в изнасиловании 23-летней коллеги. Напомним, 2 ноября его взяли под стражу и поместили в СИЗО.

С вынесенным решением адкокаты подозреваемого не согласились, защита Матвеева обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Как сообщил корреспондент «Комсомолки» Рустем Ахунов из здания Верховного суда, заседание проходило в закрытом режиме. В зал заседаний журналистам и посторонним людям входить запрещено. Апелляционную жалобу отклонили и у всех его коллег.

Напомним, что в ночь на 30 октября 23-летняя Гульназ подверглась насилию со стороны троих своих начальников. В данный момент все трое задержаны по статье 132 УК РФ.

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