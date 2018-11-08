Апелляцию третьего подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Эдуарда Матвеева также отклонили
8 ноября в Верховном суде Башкирии отклонили апелляционную жалобу экс-полковника полиции Эдуарда Матвеева, который подозревается в изнасиловании 23-летней коллеги. Напомним, 2 ноября его взяли под стражу и поместили в СИЗО.
С вынесенным решением адкокаты подозреваемого не согласились, защита Матвеева обжаловала его в вышестоящей инстанции.
Как сообщил корреспондент «Комсомолки» Рустем Ахунов из здания Верховного суда, заседание проходило в закрытом режиме. В зал заседаний журналистам и посторонним людям входить запрещено. Апелляционную жалобу отклонили и у всех его коллег.
Напомним, что в ночь на 30 октября 23-летняя Гульназ подверглась насилию со стороны троих своих начальников. В данный момент все трое задержаны по статье 132 УК РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Суд Башкирии отклонил апелляцию подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука
Суд отклонил доводы зашиты экс-полицейского (подробнее)
В Уфе суд оставил под арестом подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Салавата Галиева
Судьи отклонили апелляционную жалобу защиты экс-полицейского (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»