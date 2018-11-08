2018-11-08T10:19:25+03:00
Общество

В Башкирии температура воздуха резко понизится до -21 градуса

Конец недели будет морозным
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Укутываемся потеплее и ждем весныУкутываемся потеплее и ждем весныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зима постепенно вступает в свои права на территории Башкирии. Уже завтра синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. Связано это с приходом арктической воздушной массы. Из-за нее в отдельных районах республики ночью похолодает до -16..-21 градуса. Днем термометр покажет -5..-10 градусов мороза, кое-где и все -15.

Такая «бодрящая» погода продержится в республике как минимум четыре дня – с 9 по 12 ноября. Завтра и послезавтра выпадет снег, а дороги покроет тонкий слой льда, предупреждают метеорологи.

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