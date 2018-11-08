В Уфе суд оставил под арестом подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Салавата Галиева

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-08T09:21:24+03:00

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Верховный суд Башкирии отклонил жалобу защиты бывшего начальника Кармаскалинского отдела полиции Салавата Галиева. Адвокаты экс-полицейского пытались обжаловать арест своего клиента, но члены коллегии остались непреклонны: подозреваемый в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы остается под стражей.

Ранее Кировский районный суд принял решение арестовать подозреваемого на два месяца. На данный момент следствие по скандальному случаю в башкирской полиции продолжается. Пока Салават Галиев имеет статус подозреваемого.

Напомним, бывших высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии задержали еще 30 октября по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней коллеги из отдела дознания Гузель С. Девушка работала в Уфимском районном отделе полиции.