В Уфе суд оставил под арестом подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Салавата Галиева
Верховный суд Башкирии отклонил жалобу защиты бывшего начальника Кармаскалинского отдела полиции Салавата Галиева. Адвокаты экс-полицейского пытались обжаловать арест своего клиента, но члены коллегии остались непреклонны: подозреваемый в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы остается под стражей.
Ранее Кировский районный суд принял решение арестовать подозреваемого на два месяца. На данный момент следствие по скандальному случаю в башкирской полиции продолжается. Пока Салават Галиев имеет статус подозреваемого.
Напомним, бывших высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии задержали еще 30 октября по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней коллеги из отдела дознания Гузель С. Девушка работала в Уфимском районном отделе полиции.
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