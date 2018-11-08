Суд Башкирии отклонил апелляцию подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-08T09:20:40+03:00

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Сегодня, 8 ноября, Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию на арест 34-летнего Павла Яромчука, подозреваемого в изнасиловании младшей по званию коллеги, дознавательницы уфимского районного отдела полиции.

Ранее Кировский районный суд Уфы постановил арестовать Яромчука на два месяца. На отмене ареста настаивали адвокаты экс-полицейского, которые обжаловали это решение в выше стоящей инстанции.

Как передает из здания Верховного суда Башкирии корреспондент «Комсомольской правды – Уфа» Рустем Ахунов, заседание проходило в закрытом режиме – в зал заседаний журналистов не пустили.

Напомним, в настоящее время следственные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении троих бывших высокопоставленных сотрудников МВД по Башкирии. Их подозревают в групповом изнасиловании 23-летней коллеги.