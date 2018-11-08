В Башкирии снова запускают туристический поезд «Легенда Урала»

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-08T08:39:01+03:00

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С 30 ноября со станции «Уфа» вновь отправится туристический пригородный поезд «Легенда Урала». О возобновлении движения сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Экспресс будет ходить от Уфы до Новоабзаково и обратно три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала в 05.59 по уфимскому времени. Весь путь займет около пяти с половиной часов. Билет обойдется в 700 рублей, но пенсионерам, студентам и другим льготным категориям предусмотрена скидка.

Планируется, что поезд будет курсировать по маршруту как минимум до 1 апреля, а если будет спрос, то и дольше.