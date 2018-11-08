В уфимском аэропорту Роспотребнадзор выявил 12 пассажиров с инфекциями

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-08T08:11:52+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора ежедневно дежурят в аэропорту Уфы, чтобы не допустить попадания в город опасных инфекций.

С начала года они проверили почти четыре тысячи самолетов и более 700 тысяч пассажиров. В 12 случаях проверка оказалась обоснованной – у людей были признаки инфекционных заболеваний.

С грузами все оказалось проще. Из 370 партий, ввезенных в Россию через нашу воздушную гавань, проверили четыре партии, подлежащие санитарному контролю.

- Запрещения ввоза и вывоза грузов не было, опасные грузы не поступали, - заявили в Роспотребнадзоре Башкирии.