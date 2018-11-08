2018-11-08T09:03:30+03:00
Происшествия

В Башкирии при столкновении двух машин пострадали четыре человека

Оба водителя и два пассажира были госпитализированы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по республикеФото: УГИБДД МВД по республике
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Четыре человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Стерлитамакском районе.

48-летний водитель Renault Fluence при выезде на главную дорогу, видимо, не пропустил имеющую преимущество Chevrolet Niva. Машины впечатались друг в друга. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и спасатели. Обоих водителей и пассажиров «Рено» - 54-летнюю женщину и 84-летнего мужчину – увезли в госпиталь.

По данным Госавтоинспекции республики, всего за 7 ноября в Башкирии зафиксировали 11 аварий, где пострадали 15 человек.

Фото: УГИБДД МВД по республике

Фото: УГИБДД МВД по республике

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