От уфимцев ждут предложений по стратегии развития города

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-08T16:35:24+03:00

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Жителям Уфы предлагают внести изменения в Стратегию социально-экономического развития города. Она рассчитана до 2030 года и содержит детальное описание того, как мы будем жить и что развивать.

Прочитать документ можно на сайте Горсовета. Если его содержание устроит горожан не полностью, то до 22 ноября можно направить свои предложения в Совет по почте gorsovet@ufacity.info.

Идеи можно высказать и устно на публичных слушаниях по проекту. Обсуждать стратегию будут 28 ноября в ГДК с 16.00 часов. В администрации города уточнили, что выступающим придется заранее направить по той же почте письменное обращение с текстом выступления, иначе им могут не предоставить возможности высказаться.