2018-11-08T07:01:43+03:00
Происшествия

38-летнего жителя Башкирии осудят за двойное убийство

Преступление было совершено в пьяном угаре
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в двойном убийстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В ноябре 2017 года подсудимый со своим 23-летним товарищем выпивали. В какой-то момент они повздорили, тогда тот схватил нож и нанес парню множественные ножевые ранения. Затем ударил в грудь и 40-летнего хозяина квартиры. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджог плед, лежащий на диване, после чего, скрылся. Но пришедшие домой жена хозяина и соседи потушили начавшийся пожар.

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