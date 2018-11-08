В одном из бараков Уфы обрушилась межэтажная перегородка

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-08T06:21:11+03:00

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В три часа ночи 8 ноября в расселенном бараке на улице Султанова обрушилась межэтажная перегородка.

На место оперативно выехали 22 человека, среди них сотрудники МЧС, Управления гражданской защиты, полиция, медики, специалисты газовой службы, энергетики.

По прибытию специалисты установили, что в здании размером 35х10 метров произошло частичное обрушение деревянной межэтажной перегородки и кровли.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Системы жизнеобеспечения от данного объекта отключены с сентября 2018 года.