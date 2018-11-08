Слухи о проверках на коррупцию начальников МВД по Башкирии не подтвердились

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-08T06:36:49+03:00

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Накануне в одном «новостном» телеграм-канале появилась информация о том, что в башкирской полиции начались масштабные проверки в отношении высокопоставленных начальников. Согласно сообщению, после скандальной истории с изнасилованием 23-летней дознавательницы в Уфимском районном отделе полиции, под прицелом оказались ряд высших офицеров. Авторы канала утверждали, что скандал в региональном МВД послужил лишь поводом для проверок некоторых из них на предмет коррупции.

При этом в телеграм-канале мелькала фамилия одного из тех, кто попал под прицел сотрудников Главка МВД, прибывших в Уфу на прошлой неделе. Проверку, якобы, начали в отношении Андрея Демерчяна. Его называют покровителем Павла Яромчука, в настоящее время одного из подозреваемых в изнасиловании коллеги.

Собственный источник «Комсомолькой правды – Уфа» в правоохранительных органах не подтверждает эту информацию.

- Никаких проверок по коррупции в отношении начальников там сейчас нет – из Москвы не для этого приехали, - сообщил собеседник.

Кроме того, как отметил источник, в полиции продолжается собственное расследование скандального случая.