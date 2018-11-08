2018-11-08T08:31:51+03:00
Политика

Замглавы МВД по Башкирии Виктора Михайлова отправили в отставку

Кто станет преемником генерала пока неизвестно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: официальный сайт МВД России по РБФото: официальный сайт МВД России по РБ
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Накануне заместителя министра внутренних дел республики Виктор Михайлов был отправлен в отставку. В региональном ведомстве он возглавлял следственное управление. Согласно приказу, по которому Михайлов лишился поста, в отставку были отправлены 11 генералов и прокуроров по всей стране.

На данный момент о том, кто займет пост 60-летнего генерала Михайлова неизвестно. В МВД по Башкирии он работал с июня 2011 года.

Согласно официальной биографии генерал Виктор Михайлов начал службу в советской милиции в 1979 году. В 1997 году он окончил Академию МВД РФ и с тех пор работал на руководящих должностях. В Башкирию он прибыл из родной Омской области, где до перевода занимал пост начальника следственного управления областного УВД.

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