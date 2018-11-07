2018-11-07T20:24:21+03:00
Звезды

Иван Ургант в своем шоу высмеял слова мэра Уфы Ульфата Мустафина

Шоумен посчитал свои шутки об уфимских чиновниках смешными и включил в передачу
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: скриншот фрагмента передачи на Первом каналеФото: скриншот фрагмента передачи на Первом канале
Изменить размер текста:

Накануне в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеяли слова нового мэра Уфы Ульфата Мустафина. Ведущие программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев зачитали несколько заголовков новостей, среди которых была и такая: «Мэр Уфы Ульфат Мустафин запретил чиновникам говорить слова «около», «вокруг» и «ориентировочно». Этот заголовок шоумен посчитал смешным, однако пояснил, что «Градоначальник потребовал всегда устанавливать подрядчикам четкие сроки, чтобы знать, когда сдавать объект».

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев посетовал, что теперь уфимским чиновникам нельзя петь песни «Около тебя» и «Вокруг шум».

- Да, «Вокруг шум» – нельзя. Это любимая песня уфимских чиновников. Не будем ходить вокруг да около этой новости. Теперь фраза «Ориентировочно достроим в следующем году» будет означать «Мы точно достроим эту школу к 2310 году, – резюмировал Иван Ургант.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Известный продюсер Виктор Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу, ставшую жертвой изнасилования в Уфе
«Прости, что не спасли»: в Башкирии от страшной болезни скончалась трехлетняя малышка
Сын уроженца Башкирии, вице-президента «Лукойла» обвиняется в изнасиловании
Самолет из Уфы экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира
Мэр Уфы Ультфат Мустафин возмутился состоянием коммунальной техники в городе
Уфимца взяли в плен и, угрожая оружием, вымогали у него деньги
В Уфе перекроют транспортное движение на улице Воровского
Поиски пропавшего 12-летнего мальчика в Башкирии прекращены
Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову, чтобы тот разобрался с расстрелом лошадей
Стало известно, от чего умер муж уфимской многодетной матери Юлии Вольф
В Башкирии покончил с собой оперативный дежурный отдела МВД
Двойной наезд: в Башкирии пешехода сбили сразу два автомобиля
Мальчик пропал не один: появились подробности исчезновения в Башкирии 12-летнего Алексея Третьякова
В Башкирии водитель ВАЗ-21099 сбил насмерть пешехода и скрылся
Полиция прошлась с проверкой по уфимским развлекательным заведениям
Отправился пасти табун и не вернулся: в Башкирии разыскивают 25-летнего Ильвира Салихова
Куда сходить в Уфе 7 ноября
В Башкирии танцор получил травму из-за испорченного пола во дворце культуры
Новые факты резонансного дела: изнасилованная дознавательница из Уфы не помнит, что случилось
Поехал на учебу и пропал: в Башкирии разыскивают 19-летнего Александра Муртазина
Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал привести в порядок участок напротив Дворца спорта
Синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом
В Уфе брошенная девушка вымогала у парня крупную сумму, угрожая интимными фото
В Уфе минувшей ночью горел торговый центр
25-летний житель Башкирии до смерти избил своего товарища
В Башкирии пропал 12-летний Алексей Третьяков
В Башкирии без вести пропал 32-летний Рустам Шайсултанов