Иван Ургант в своем шоу высмеял слова мэра Уфы Ульфата Мустафина

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-07T20:24:21+03:00

Шоумен посчитал свои шутки об уфимских чиновниках смешными и включил в передачу

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Накануне в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеяли слова нового мэра Уфы Ульфата Мустафина. Ведущие программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев зачитали несколько заголовков новостей, среди которых была и такая: «Мэр Уфы Ульфат Мустафин запретил чиновникам говорить слова «около», «вокруг» и «ориентировочно». Этот заголовок шоумен посчитал смешным, однако пояснил, что «Градоначальник потребовал всегда устанавливать подрядчикам четкие сроки, чтобы знать, когда сдавать объект».

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев посетовал, что теперь уфимским чиновникам нельзя петь песни «Около тебя» и «Вокруг шум».

- Да, «Вокруг шум» – нельзя. Это любимая песня уфимских чиновников. Не будем ходить вокруг да около этой новости. Теперь фраза «Ориентировочно достроим в следующем году» будет означать «Мы точно достроим эту школу к 2310 году, – резюмировал Иван Ургант.