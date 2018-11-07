Уфимца взяли в плен и, угрожая оружием, вымогали у него деньги

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-07T15:32:31+03:00

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Сегодня, 7 ноября, в отдел полиции позвонил уфимец и сообщил, что его 32-летнего друга удерживают в квартире и вымогают у него деньги. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение уфимца и выехали на место предполагаемого преступления. Оказалось, что мужчину удерживали в плену несколько человек, а в ходе обыска квартиры были обнаружены два травматических пистолета.

По предварительным данным, молодой человек взял в долг у своего приятеля 300 тысяч рублей, но когда пришло время отдавать деньги, тот ответил отказом. Более того, должник договорился со своими знакомыми и заманил кредитора в квартиру, где, угрожая убийством, вымогали у него еще около 300 тысяч рублей.

- В настоящее время все подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Материалы будут переданы в региональное подразделение Следственного комитета для принятия процессуального решения.