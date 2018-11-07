Поиски пропавшего 12-летнего мальчика в Башкирии прекращены

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:00:17+03:00

В ближайшее время его передадут родителям

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В Башкирии полицейские отыскали 12-летнего мальчика, который пропал три дня назад в деревне Амзя Краснокамского района. Ребенка отыскали полицейские.

- В ближайшее время он будет передан родственникам. Обстоятельства и причины его ухода из дома устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, что шестиклассник ушел из дома в гости к другу в другую деревню. Затем, как рассказывала мать, они вместе с товарищем уехали в Нефтекамск, взяв у бабушки пять тысяч рублей.

К счастью, поиски завершились благополучно.