2018-11-07T13:23:02+03:00
Происшествия

Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову, чтобы тот разобрался с расстрелом лошадей

Сельчане написали коллективное обращение на имя врио главы Башкирии
Яна Базекина
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Фото: скрин видео от ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видео от ГТРК "Башкортостан"
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Неприятная история произошла в конце сентября в Нуримановском районе Башкирии. Местный фермер обнаружил восемь лошадей из своего табуна застреленными. Самое ужасное, что все убитые кобылы были беременными. Еще 20 раненых лошадей в ужасе разбежались по округе. Сами фермеры обвиняют во всем местного агро-коммерсанта, мол, тот таким бесчеловечным образом пытается выжить их с территории, также к расследованию подключилась полиция.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», сельчане даже обращались к главе Нуримановского района, но никаких мер, по их словам, предпринято не было. Отчаявшимся фермерам не оставалось ничего, как пойти на решительную меру: они написали коллективное обращение к врио главы Башкирии Радию Хабирову с просьбой защитить их от произвола и разобраться в ситуации.

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