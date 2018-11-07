В Уфе перекроют транспортное движение на улице Воровского

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-07T14:40:10+03:00

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В Уфе на три дня перекроют движение транспорта на улице Воровского. Данное ограничение коснется участка от улицы Мингажева до улицы Коммунистической и продлится с 6 по 9 ноября. Как сообщает пресс-служба городской администрации, эта вынужденная мера связана со строительством ливневых канализаций в этом квартале. Подрядчиком выступает ООО «Инвестиционный фонд жилищного строительства».

- Городские службы приносят извинения за временные неудобства и просят автолюбителей заранее планировать маршрут своего движения, - добавили в уфимской мэрии.