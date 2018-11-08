2018-11-08T07:46:32+03:00
Общество

Житель Башкирии лишился своего автомобиля за долг в 70 тысяч рублей

Судебные приставы вместе с полицейскими разыскали злостного неплательщика
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Платить долги нужно вовремя: в этой прописной истине на собственном примере убедился житель Салавата, который из-за долгов лишился своей любимой «ласточки». Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по республике, мужчина задолжал своему знакомому 70 тысяч рублей, но вовремя деньги не вернул, и тому пришлось обращаться в суд. Но даже получив на руки судебное решение, должник платить по счетам не торопился, утверждая, что у него нет денег. При том, что сам он является учредителем фирмы по строительству и ремонту квартир и коттеджей.

Судебным приставам через сотрудников ГИБДД удалось выяснить, что у должника есть в собственности иномарка «Фольксваген Поло», и объявили машину в розыск.

- Благодаря совместным розыскным мероприятиям сотрудников службы судебных приставов и полицейских был установлен маршрут передвижения данного автомобиля и его местонахождение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии. - Приставы выехали по адресу, арестовали и изъяли иномарку, после чего отправили ее на специализированную стоянку. Вскоре автомобиль будет реализован на торгах, а денежные средства пойдут в счет погашения задолженности по исполнительному производству.

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