2018-11-07T16:46:05+03:00
Недвижимость

Мэр Уфы Ультфат Мустафин возмутился состоянием коммунальной техники в городе

Градоначальник посетовал на изношенность снегоуборочных машин
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Сегодня, 7 ноября, во время оперативного совещания в уфимской мэрии новый глава горадминистрации Ульфат Мустафин посетовал на высокую текучку кадров в муниципальных предприятиях по благоустройству. По его словам, коммунальные организации испытывают дефицит кадров из-за низких зарплат.

К тому же, мэр Уфы отметил, что степень износа некоторой снегоуборочной техники достаточно велик.

- В целом, техника готова к работе в осенне-зимний период, необходимые материалы заготовлены. Хотелось бы отметить, что большая часть техники устарела, она эксплуатируется более 10 лет в круглосуточном режиме. Для оперативной уборки города необходимо обновить автопарк. В этом направлении нам нужно усиленно работать. Этим вопросом мы занимаемся, - заявил Мустафин.

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