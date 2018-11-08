В Башкирии прекращены поиски 47-летнего Салавата Ахмерова

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-08T10:48:21+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 47-летнего жителя Стерлитамака Салавата Ахмерова, который ушел из дома 26 октября, и больше никаких новостей от него не было. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

К счастью, сегодня, 7 ноября поисковики сообщили радостную новость: Салават Ахмеров найден живым и здоровым. Где именно находился мужчина почти полторы недели, и при каких обстоятельствах вышел на связь, поисковики предпочли не уточнять.