Самолет из Уфы экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-07T17:31:36+03:00

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Самолет, следовавший по курсу Уфа-Москва, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, находящихся на борту. Инцидент произошел еще в понедельник, 5 ноября, сообщает ИА «Красная весна».

Как оказалось, во время перелета мужчине стало плохо, но он не потерял сознание. К счастью, в салоне самолета оказался медик, который смог оказать первую помощь, однако, экипаж воздушного судна решил не рисковать и совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Заболевшего пассажира после приземления встретили пожарные и врачи, а сам самолет после дозаправки продолжил полет по заданному маршруту.