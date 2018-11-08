2018-11-08T06:08:53+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили водителя, по чьей вине погиб пассажир

Виновник аварии ближайшие три года проведет в колонии-поселении
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Балтачевский суд вынес приговор 29-летнему жителю Мишкинского района: мужчина признан виновным в том, что сел за руль в нетрезвом состоянии и попал в аварию, в которой погиб его пассажир.

В суде выяснилось, что в июле этого года мужчина выпил с друзьями, а потом решил прокатиться до ближайшего озера. Вот только на трассе «Татышлы-Кальтяево» водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии 22-летний пассажир погиб на месте, а еще две девушки-пассажирки были госпитализированы с серьезными травмами. Прибывшие на место происшествия дорожные полицейские выяснили, что водитель был изрядно пьян.

Самое интересное, что ранее виновник аварии уже подвергался административному наказанию за езду в нетрезвом виде и даже был лишен водительских прав.

- Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на 2 года и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе суд оставил под арестом подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Салавата Галиева
Суд Башкирии отклонил апелляцию подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука
В Башкирии при столкновении двух машин пострадали четыре человека
В Башкирии снова запускают туристический поезд «Легенда Урала»
В уфимском аэропорту Роспотребнадзор выявил 12 пассажиров с инфекциями
Житель Башкирии лишился своего автомобиля за долг в 70 тысяч рублей
Замглавы МВД по Башкирии Виктора Михайлова отправили в отставку
38-летнего жителя Башкирии осудят за двойное убийство
Слухи о проверках на коррупцию начальников МВД по Башкирии не подтвердились
В одном из бараков Уфы обрушилась межэтажная перегородка
Известный продюсер Виктор Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу, ставшую жертвой изнасилования в Уфе
Иван Ургант в своем шоу высмеял слова мэра Уфы Ульфата Мустафина
«Прости, что не спасли»: в Башкирии от страшной болезни скончалась трехлетняя малышка
Сын уроженца Башкирии, вице-президента «Лукойла» обвиняется в изнасиловании
Самолет из Уфы экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира
Мэр Уфы Ультфат Мустафин возмутился состоянием коммунальной техники в городе
Уфимца взяли в плен и, угрожая оружием, вымогали у него деньги
В Уфе перекроют транспортное движение на улице Воровского