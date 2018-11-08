В Башкирии осудили водителя, по чьей вине погиб пассажир

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-08T06:08:53+03:00

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Балтачевский суд вынес приговор 29-летнему жителю Мишкинского района: мужчина признан виновным в том, что сел за руль в нетрезвом состоянии и попал в аварию, в которой погиб его пассажир.

В суде выяснилось, что в июле этого года мужчина выпил с друзьями, а потом решил прокатиться до ближайшего озера. Вот только на трассе «Татышлы-Кальтяево» водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии 22-летний пассажир погиб на месте, а еще две девушки-пассажирки были госпитализированы с серьезными травмами. Прибывшие на место происшествия дорожные полицейские выяснили, что водитель был изрядно пьян.

Самое интересное, что ранее виновник аварии уже подвергался административному наказанию за езду в нетрезвом виде и даже был лишен водительских прав.

- Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на 2 года и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.