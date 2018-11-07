2018-11-07T11:19:46+03:00
Общество

Мальчик пропал не один: появились подробности исчезновения в Башкирии 12-летнего Алексея Третьякова

Шестиклассник пропал вместе со своим 15-летним другом
Эльвина АПАРИНА
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В Краснокамском районе Башкирии разыскивают двоих подростков – 12-летнего Алексея Третьякова и 15-летнего Кирилла Княжеча, жителей деревни Амзя. Школьники добровольно ушли из дома еще 4 ноября, и с тех пор их местонахождение остается неизвестным. Обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию и к волонтерам-поисковикам, которые немедленно начали поиски.

«Комсомолке» удалось поговорить с матерью Алексея, которая рассказала подробности исчезновения сына.

- В тот день он пошел к своему другу Кириллу в деревню Кумово. Обещал, что ненадолго, и скоро вернется, ну я и отпустила. А потом выяснилось, что Кирилл взял у бабушки пять тысяч рублей, и дети поехали в Нефтекамск, - говорит Ольга. – Друг его появляется в социальных сетях, но на сообщения не отвечает, а недавно и вовсе в черный список добавил меня.

Алексей был одет в темно-зеленую шапку, куртку темно-синего цвета, на рукавах красные вставки, синие спортивные штаны с белыми полосками и резиновые сапоги синего цвета.

Если вам известно о местонахождении детей, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефону 89191422425 (Олеся) или на горячую линию 88007005452.

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