2018-11-07T12:00:55+03:00
Происшествия

Двойной наезд: в Башкирии пешехода сбили сразу два автомобиля

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП
Яна Базекина
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Двойное ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером, 6 ноября, в Дюртюлинском районе республики. На 18 километре автодороги «Дюртюли-Груздевка» 52-летний житель Илишевского района сбил пешехода, бредущего по проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов. От удара мужчину отбросило в сторону, после чего на него наехала встречная «Лада Ларгус». Полученные травмы оказались слишком серьезными, и мужчина, чью личность пока еще не удалось установить, скончался на месте происшествия.

- По факту ДТП начато разбирательство, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. Личность погибшего устанавливается, на вид ему лет 50-55.

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