Сын уроженца Башкирии, вице-президента «Лукойла» обвиняется в изнасиловании

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-07T18:36:13+03:00

А вот сам виновник скандала уверяет, что секс был по обоюдному согласию

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Очередной секс-скандал разгорелся вокруг сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова, который является уроженцем Башкирии. 23-летняя жительница Ростова-на-Дону обвиняет Руслана Шамсуарова в том, что он изнасиловал ее в собственной квартире. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», девушка уже подала заявление в следственный комитет и в качестве доказательств предъявила множественные синяки.

Вот только сам Руслан свою вину категорически отрицает, заявляя, что все происходило по взаимному согласию. И даже рассказывает пикантную деталь: он искренне хотел построить отношения с понравившейся особой, но неожиданно выяснилось, что она из эскорта.