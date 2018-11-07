В Башкирии водитель ВАЗ-21099 сбил насмерть пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-07T10:45:03+03:00

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Смертельное ДТП случилось накануне, 6 ноября, в Туймазинском районе республики. Поздно вечером в селе Кандры, на улице Гагарина автомобиль ВАЗ-21099 наехал на пешехода, но даже не остановился, чтобы оказать первую помощь, а попросту скрылся с места происшествия. В результате наезда 47-летний местный житель скончался на месте до прибытия медиков.

Сотрудники ГИБДД разыскали и задержали виновника аварии: им оказался 27-летний мужчина, который объяснил дорожным полицейским, что сильно испугался, поэтому и скрылся.

- Решением суда водитель арестован, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. – По данному факту начато расследование.

За минувшие сутки в Башкирии зафиксированы 17 случаев ДТП, из которых семь – наезды на пешеходов. Двое потерпевших погибли.