Полиция прошлась с проверкой по уфимским развлекательным заведениям

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-07T10:13:53+03:00

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Уфимские полицейские отправились в рейды по увеселительным заведениям башкирской столицы. Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделят обнаружению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах ночью без сопровождения взрослых, а также граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские проверят мигрантов-нелегалов , а также возможную продажу в заведениях «паленого» алкоголя и наркотиков.

- По результатам рейдов полицейскими выявлены два факта появления несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Все родители привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Из незаконного оборота изъято 367 бутылок алкогольной продукции и 320 флаконов со спиртосодержащим антисептическим средством. В отношении продавцов составлены административные материалы.