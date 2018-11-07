2018-11-07T09:48:24+03:00
Общество

Отправился пасти табун и не вернулся: в Башкирии разыскивают 25-летнего Ильвира Салихова

Парень пропал вечером в воскресенье, 4 ноября
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 25-летнего жителя Чишминского района Ильвира Салихова. Как рассказала сестра пропавшего, в воскресенье вечером, 4 ноября, парень отправился пасти табун лошадей рядом с деревней Каран-Елга, но домой так и не вернулся. Родственники очень обеспокоены, ведь Ильвир никогда не пропадал ранее без предупреждения, всегда сообщал, что куда-то уезжает. Сейчас же телефон парня выключен, а его друзья понятия не имеют, что могло произойти.

- Написали заявление в полицию, теперь ищем всех, кто что-то видел или знает, - рассказала женщина.

Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение спортивное, волосы средней длины, темные, вьющиеся.

Был одет: кожаная черная куртка, толстовка с капюшоном, синие джинсы, черная шапка с серыми полосами, утепленные черные калоши.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильвира Салихова, просьба сообщить в полицию или позвонить родственникам по номерам 8(967)740-43-37 (Ильнур), 8(927)938-92-01 (Фларид), 8(937)358-35-10 (сестра).

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