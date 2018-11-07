Куда сходить в Уфе 7 ноября

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-07T09:28:33+03:00

Народный артист Башкирии и Татарии Айдар Галимов споет в гала-концерте «Татар жыры». Фото: Марат МУЛЮКОВ

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером

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НА КОНЦЕРТ

Во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) сегодня пройдет долгожданный гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар-жыры», в котором примут участие звезды национальной эстрады. (6+)

Начало в 19.00.

Цена билетов: 800-1800 руб.

В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50 ) выступает Национальный симфонический оркестр РБ с программой «Моцарт. Бетховен». Солистка - Рина Харрасова (фортепиано). Дирижер: народный артист Башкирии Фарит Идрисов. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 300-600 руб.

В ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) сегодня можно послушать хиты Rammstein, Nirvana, Muse, Linkin Park, Metallica, Queen и других знаменитых рок-групп в исполнении ансамбля виолончелистов «Rock Cellos». (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 800 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) сегодня можно увидеть сценическую версию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200-500 руб.

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5 /1) покажут музыкальную комедию по произведениям классика башкирской музыки Загира Исмагилова – «Кодаса». (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 400 руб.

В татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 37) можно посмотреть комедию «Перед свадьбой». (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150 руб.