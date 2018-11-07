В Башкирии танцор получил травму из-за испорченного пола во дворце культуры

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-07T09:19:28+03:00

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Неприятное происшествие произошло на днях в селе Уральск Учалинского района республики. В местном дворце культуры артист ансамбля народного танца «Ляйсян» получил серьезную травму, тренируясь в кабинете хореографии. Гострудинспекция провела проверку и выяснила, что причина в ненадлежащем состоянии покрытия пола в хореографическом зале. Таким образом, было установлено, что несчастный случай связан с производством.

- Руководителю выдано предписание, которое в установленный срок им исполнено, произведен ремонт полов в кабинете хореографии, - сообщили в пресс-службе республиканской Гострудинспекции. – Виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 127 тысяч рублей.