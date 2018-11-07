Новые факты резонансного дела: изнасилованная дознавательница из Уфы не помнит, что случилось
Появилась информация, что в здании было всего два полицейских
Фото: соцсети
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Появились новые подробности в скандальном инциденте с изнасилованием тремя высокопоставленными силовиками своей молодой коллеги.
Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, потерпевшая попросту не помнит всех обстоятельств случившегося, потому что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, эксперты сообщают, что «синяки на теле девушки не носят насильственный характер».
- По предварительным данным, секс был между дознавательницей и еще двумя полицейскими, в то время как третьего подозреваемого вообще не было в здании, - уточнил источник.