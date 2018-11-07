Поехал на учебу и пропал: в Башкирии разыскивают 19-летнего Александра Муртазина

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-07T07:57:02+03:00

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В Башкирии разыскивают 19-летнего жителя Благовещенского района Александра Муртазина. 17 сентября парень поехал на учебу из родного села Турушлы в сторону Бирска и пропал. Взволнованные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам спасательно-поискового отряда «Поиск детей Башкортостан».

Приметы: рост около 174 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза серо-голубые.

Особые приметы: есть шрам на правой щеке, инвалид по зрению.

Был одет: синие джинсы, толстовка.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра Муртазина, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номерам 8(927)969-89-19, 8(999)622-68-59.