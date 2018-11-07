Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал привести в порядок участок напротив Дворца спорта

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-07T07:34:19+03:00

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Сегодня, 7 ноября, в уфимской мэрии прошло очередное оперативное совещание. В завершении совещания новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от администрации Октябрьского района города навести порядок на территории рядом с домом №44 по улице Зорге.

Как известно, территория напротив Дворца спорта была долгое время огорожена и, предполагалось, что на том месте вырастет очередной торговый центр. Однако застройщик неправильно оформил документы для разрешения на строительство и ему запретили строить. Сняв забор, строители бросили территорию в неприглядном виде.

-Восстановить надо территорию. Там нарушено асфальтовое покрытие, благоустройства никакого нет. Что это за недобросовестное отношение к городской среде? Мы только что доклад заслушали о том, какие миллионы мы тратим на благоустройство, а кто-то приходит на территорию, хозяйничает там. Это что за? – заявил Мустафин.