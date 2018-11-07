2018-11-07T07:34:19+03:00
Недвижимость

Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал привести в порядок участок напротив Дворца спорта

Недавно там сняли ограждение и прекратили строительство по решению суда
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот прямой трансляции оперативного совещанияФото: скриншот прямой трансляции оперативного совещания
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 ноября, в уфимской мэрии прошло очередное оперативное совещание. В завершении совещания новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от администрации Октябрьского района города навести порядок на территории рядом с домом №44 по улице Зорге.

Как известно, территория напротив Дворца спорта была долгое время огорожена и, предполагалось, что на том месте вырастет очередной торговый центр. Однако застройщик неправильно оформил документы для разрешения на строительство и ему запретили строить. Сняв забор, строители бросили территорию в неприглядном виде.

-Восстановить надо территорию. Там нарушено асфальтовое покрытие, благоустройства никакого нет. Что это за недобросовестное отношение к городской среде? Мы только что доклад заслушали о том, какие миллионы мы тратим на благоустройство, а кто-то приходит на территорию, хозяйничает там. Это что за? – заявил Мустафин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии водитель ВАЗ-21099 сбил насмерть пешехода и скрылся
Полиция прошлась с проверкой по уфимским развлекательным заведениям
Отправился пасти табун и не вернулся: в Башкирии разыскивают 25-летнего Ильвира Салихова
Куда сходить в Уфе 7 ноября
В Башкирии танцор получил травму из-за испорченного пола во дворце культуры
Новые факты резонансного дела: изнасилованная дознавательница из Уфы не помнит, что случилось
Поехал на учебу и пропал: в Башкирии разыскивают 19-летнего Александра Муртазина
Синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом
В Уфе брошенная девушка вымогала у парня крупную сумму, угрожая интимными фото
В Уфе минувшей ночью горел торговый центр
25-летний житель Башкирии до смерти избил своего товарища
В Башкирии пропал 12-летний Алексей Третьяков
В Башкирии без вести пропал 32-летний Рустам Шайсултанов