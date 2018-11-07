Синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-07T07:12:41+03:00

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По данным Башгидрометцентра сегодня, 7 ноября, в республике ожидается пасмурная погода, дождь со снегом. Температура воздуха днем составит 0, +5°, ветер западный умеренный.

Завтра, 8 ноября, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, местами до умеренного. Осадков не ожидается лишь на юге республики. В отдельных районах Башкирии обстановка осложняется налипанием мокрого снега на провода и деревья, ночью на некоторых участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер западного направления умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в ночь на четверг -3,+2°, днем 0,+5°.