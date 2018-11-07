2018-11-07T07:01:38+03:00
Общество

В Уфе брошенная девушка вымогала у парня 160 тысяч рублей

Парень несколько лет встречался параллельно с двумя красавицами
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Необычная история произошла в Уфе: сотрудники полиции задержали 25-летняя девушку по подозрению в вымогательстве. Однако своей жертве вымогательница угрожала вовсе не оружием.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, недавно в полицию пришел молодой человек, который заявил, что девушка вымогает у него 160 тысяч рублей. Если он не найдет деньги, роковая красавица обещала выслать его возлюбленной фото и видео интимного характера с его участием. Дело в том, что парень несколько лет одновременно встречался с ними обеими. Одной из них это надоело, и она пообещала любвеобильному уфимцу разрушить его личную жизнь, если тот не заплатит за молчание.

После задержания сотрудниками полиции вымогательница призналась в содеянном, сейчас она находится под подпиской о невыезде. В МВД по Башкирии сообщают, что в настоящее время уголовное дело в отношении девушки передано в суд для рассмотрения по существу.

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