В Уфе минувшей ночью горел торговый центр

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-07T06:42:21+03:00

К счастью, в момент возгорания в здании никого не было

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Минувшей ночью, 6 ноября, в Уфе на улице Зорге загорелся торговый комплекс «Март». Сообщение о задымлении в здании поступило на пульт диспетчера МЧС в 21:57. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны, медики и полиция.

По прибытии на место выяснилось, что внутри здание заполнено дымом. К счастью, в момент возгорания в торговом комплексе посетителей не было, оно было закрыто. В ходе разведки по пожару выяснилось, что очаг возгорания находится на первом этаже здания, площадь составила 10 квадратных метров.

На место происшествия прибыли начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов и его заместитель Эдуард Идрисов. Всего от МЧС в тушении участвовали 13 единиц техники и 38 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, возгорание локализовано в 22:43 часа.