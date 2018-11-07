2018-11-07T06:42:21+03:00
Происшествия

В Уфе минувшей ночью горел торговый центр

К счастью, в момент возгорания в здании никого не было
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Минувшей ночью, 6 ноября, в Уфе на улице Зорге загорелся торговый комплекс «Март». Сообщение о задымлении в здании поступило на пульт диспетчера МЧС в 21:57. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны, медики и полиция.

По прибытии на место выяснилось, что внутри здание заполнено дымом. К счастью, в момент возгорания в торговом комплексе посетителей не было, оно было закрыто. В ходе разведки по пожару выяснилось, что очаг возгорания находится на первом этаже здания, площадь составила 10 квадратных метров.

На место происшествия прибыли начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов и его заместитель Эдуард Идрисов. Всего от МЧС в тушении участвовали 13 единиц техники и 38 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, возгорание локализовано в 22:43 часа.

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