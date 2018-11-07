В Башкирии пропал 12-летний Алексей Третьяков

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-07T06:00:35+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщают о пропаже 12-летнего Алексея Третьякова. Мальчик вышел из дома в селе Амзя в Нефтекамске в минувшее воскресенье, 4 ноября, и до сих пор о его местонахождении неизвестно. На поиски ребенка мобилизовались местные поисковики добровольцы и сотрудники полиции.

Приметы Алексея Терьякова: рост 140 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи мальчик был одет в темно-зеленую шапку, темно-синюю куртку с красными вставками на рукавах, бордовую водолазку, синее трико с белыми полосками и темно-синие резиновые сапоги.

Всех, кто мог видеть ребенка, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить куратору поиска «Лиза Алерт. Башкортостан» по номеру 89191422425 (Олеся) или на горячую линию 88007005452.