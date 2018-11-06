На улицы Уфы вернули автобусный маршрут №216
Жители башкирской столицы снова могут попасть в Дему из Черниковки и обратно
Фото: администрация Уфы
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На улицах Уфы снова можно увидеть автобусы маршрута №216. На время они пропали, но с 30 октября снова курсируют из Демы в Черниковку и обратно.
В мэрии уточнили, что маршрутки ездят с 6.30 утра до 23.00 с десятиминутными промежутками. Путь их все тот же – от Железнодорожного техникума в Деме, через улицы Магистральную, Левитана, Правды, проспект Октября к Северному автовокзалу.
Расписание автобусов власти обещают предоставить позже.
Напомним, что многие маршруты пропали с уфимских улиц из-за войны с нелегальными перевозчиками. Среди "потерянных", например, популярный среди горожан 51-ый автобус.