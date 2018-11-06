2018-11-06T17:59:31+03:00
Общество

В Башкирии глава сельсовета приказал отключить тепло в квартирах, где жили дети

Так власти пытались принудить семьи к выселению
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Исполняющего обязанности главы сельсовета в Кушнаренковском районе Башкирии будут судить за самоуправство.

Он приказал отключить отопление в многоквартирном доме, где проживали две семьи с тремя детьми. Одному из малышей едва исполнилось полтора года. Дом был признан аварийным, и глава администрации рассчитывал, что холод заставит людей освободить квартиры.

В прокуратуре Башкирии пояснили, что действия властей нарушили права жильцов, да и люди могли заболеть.

По требованию ведомства уже на следующий день тепло в дом вернули. Глава же поселения вскоре предстанет перед мировым судьей.

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