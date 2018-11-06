Двое пассажиров подрались на борту самолета Уфа – Москва

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-06T18:41:39+03:00

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В минувшую пятницу, 2 ноября, на борту самолета, следовавшем из Уфы в Москву, произошла драка между двумя пассажирами, сообщает телеканал «РЕН ТВ». В аэропорту Шереметьево пришлось вызывать сотрудников полиции, чтобы угомонить дебоширов.

Выяснилось, что потасовка между молодыми людьми началась из-за того, что один из ее участников облокотился на спинку кресла другого, а второму это не понравилось.

В ходе конфликта один из них ударил другого несколько раз по лицу, а также угрожал физической расправой.