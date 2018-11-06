Прокуратура запретила мэрии Уфы размещать кладбище на территории Зинино, Жилино и Нагаево

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-06T17:17:37+03:00

Заказчик не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения

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Жителям трех населенных пунктов, Зинино, Жилино и Нагаево, удалось добиться отмены строительства кладбища на территории этих поселков. За права местных жителей вступилась прокуратура Уфы.

Надзорное ведомство провело проверку по коллективной жалобе сельчан.

В ходе проверки выяснилось, что участок, выделенный под захоронение, расположен на болотистой местности, на которой производились мелиоративные работы. По закону это не позволяет размещение подобных объектов. Также заказчик не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения.

По фактам нарушений прокуратура запретила мэрии Уфы строить на данной территории кладбище.

Напомним, что в Уфе почти закончились места для погребения. Поначалу кладбище хотели расширить в поселке Старые Турбаслы, но жители противостояли этому, также, как жители Зинино, Жилино и Нагаево.