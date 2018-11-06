2018-11-06T17:17:37+03:00
Общество

Прокуратура запретила мэрии Уфы размещать кладбище на территории Зинино, Жилино и Нагаево

Заказчик не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Жителям трех населенных пунктов, Зинино, Жилино и Нагаево, удалось добиться отмены строительства кладбища на территории этих поселков. За права местных жителей вступилась прокуратура Уфы.

Надзорное ведомство провело проверку по коллективной жалобе сельчан.

В ходе проверки выяснилось, что участок, выделенный под захоронение, расположен на болотистой местности, на которой производились мелиоративные работы. По закону это не позволяет размещение подобных объектов. Также заказчик не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения.

По фактам нарушений прокуратура запретила мэрии Уфы строить на данной территории кладбище.

Напомним, что в Уфе почти закончились места для погребения. Поначалу кладбище хотели расширить в поселке Старые Турбаслы, но жители противостояли этому, также, как жители Зинино, Жилино и Нагаево.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии глава сельсовета приказал отключить тепло в квартирах, где жили дети
Жители Башкирии могут выиграть 500 тысяч рублей на запуск своего стартапа
В Уфе «Башавтотранс» запустил дополнительные автобусы на пригородные маршруты
«Дом.ru Бизнес» предлагает «Безопасный интернет»
Новым главным тренером «Уфы» может стать Сергей Юран
В Башкирии осудили 43-летнего мужчину, который убил четырехмесячного ребенка
В Уфе назначили нового начальника Уфимского отделения МВД
«Жертва не виновата в изнасиловании»: уфимские феминистки выразили протест против насилия над женщинами
В Башкирии водитель маршрутки умер во время рейса: появились подробности
В Уфе ужесточили приговор 59-летнему преподавателю-взяточнику
В Башкирии прекращены поиски 22-летней молодой матери Алины Щербаковой
Радий Хабиров мэру Уфы Ульфату Мустафину: Вам досталось нехорошее наследство
Радий Хабиров: Чтобы я не слышал, что снегоуборочной техники нет
«Мне что увольнять пачками?»: Радий Хабиров возмутился строительством мостов в Башкирии
На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили женщину
Радий Хабиров раскритиковал чиновников за долгострои
В октябре 2019 года в Уфе откроют онкодиспансер