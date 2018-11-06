В Уфе «Башавтотранс» запустил дополнительные автобусы на пригородные маршруты

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-06T15:45:47+03:00

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По поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова «Башавтотранс» запустил дополнительные автобусы на пригородные маршруты.

Как рассказали в администрации города по 107-му маршруту «Уфа – Михайловка – Суровка-СНТ «Озерки» выехали три автобуса. По 108-му «Уфа-Лесхоз» пять автобусов. Также два автобуса с прохождением через населенный пункт Дмитриевка выехали по маршруту №109 «Уфа – сельскохозяйственные предприятия «Шемяк». По четыре автобуса запустили по маршруту №112 «Уфа – Миловка» и №115 «Уфа-Алексеевка».

Автобусы ходят с интервалом в 15 минут.

Отметим, что в связи с тем, что отменили некоторые нелегальные маршруты жители Уфы стали испытывать сложности. Трудно было уехать с остановки, а все приезжающие автобусы были забиты. Выделенные дополнительные автобусы помогут улучшить ситуацию.